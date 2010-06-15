Kırgızistan'da gömülenler sayılmadı

T24

171 ölü, gömülenler hariç

Silah sesleri kesildi

Kırgızistan'ın güneyindeki Oş ve Celalabad kentlerindeki çatışmalar ilişkin, geçici hükümetin Başbakanı Roza Otunbeyava açıklamalarda bulundu.Otunbeyava, 11 Haziran gecesi Kırgız ve Özbek gençleri arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan çatışmalar sonrası başkent Bişkek'te halkla bir araya geldi. başbakan, iki kentte durumun sakinleşmeye başladığını ve güvenlik güçlerinin kontrolü sağladığını söyledi.Ölenler için yarın ülkede yas ilan edilmesine karar verdiklerini belirten Otunbayeva, "Ben orada ölü sayısının resmi rakamlardan daha fazla olduğuna inanıyorum. Ölenlerin yakınlarının enazeleri aynı gün toprağa verdiğini biliyorum. Toprağa verilenlerin kaydı yok" dedi.Suçluların mutlaka cezalandırılacağını ifade eden ve Ülkenin kuzey kentlerinde, özellikle başkentte halkı panik yapmamaya çağıran Otunbayeva, Bişkek'te istikrarın bozulmasına izin verilmeyeceğini söyledi.Hükümetten yapılan yazılı açıklamada da Oş ve Calalabad eyaletlerinde silah seslerinin kesildiği ve kent merkezlerindeki barikatların kaldırılmaya başlandığı duyuruldu.Bu arada, başkentte meclis ile hükmet binalarına giden caddelerin trafiğe kapatıldığı, şehir içinde trafik polisinin araçları durdurarak kimlik kontrolü yaptığı gözlemlendi.Başkentte sabah saatlerinde provokasyonların olabileceği uyarısının ardından gerginlik göze çarparken, ülkenin güneyinde suların durulmaya başladığı haberleri rahat nefes aldırdı.