Kırgızistan'da gerginlik yeniden alevlendi

T24 -

Valilik binasının kapıları kırıldı

Ekim'de seçim sözü

Oş, Celalabad ve Batken kentlerinde toplanan yüzlerce protestocu, geçici hükümetin görevden aldığı valilerin göreve iadesini istedi.Bakiyev'in devrilmesiyle göreve gelen geçici hükümet, dün de başkent Bişkek'te protesto edilmişti.Ancak ülkenin başka yerlerinde de gerginlik tırmandı.Yüzlerce protestocu ülkenin en büyük ikinci kenti olan Oş'taki valiliğe yürüdü. Burada görevlilerle yaşanan kısa arbede ardından eylemciler cam kapıları indirerek içeri girdi.Ancak polisin duruma müdahale etmediği bildiriliyor.Protestocular bunun öncesinde de kentin ana meydanında yaklaşık bin kişinin katıldığı bir gösteri düzenledi.Güney Kırgızistan'ın başlıca kenti olan Oş, devrik lider Kurmanbek Bakiyev'e desteğin yüksek olduğu bir yer.Eylemciler Bakiyev'in devrilmesi ardından görevden alınan vali Memsadık Bekirov'un görevine dönmesini istiyor.Bekirov, "Bizi halk destekliyor. İnsanlar geçici hükümete ve kaos yaratan değişikliklerine karşı" dedi.İlerleyen saatlerde de Bakiyev'in memleketi Celalabad'da da 100 kadar kişinin hükümet binalarını işgal ettiği haber verildi.Bunu Batken'deki benzer eylemler izledi.Eski dışişleri bakanı Roza Otunbayeva liderliğindeki hükümetin bir süredir, ülkenin birçok noktasında otoritesini sağlamakta zorlandığı belirtiliyor.Yaklaşık 80 kişinin hayatını kaybettiği isyan hareketinin ardından Bakiyev'i deviren muhalefet parlamentoyu feshetmiş ve ülkeyi Ekim ayında seçime götüreceğini ilan etmişti.Bakiyev ise önce komşu Kazakistan'a buradan ise Belarus'a kaçmıştı.Geçici yönetim eski devlet başkanının yargılanmak üzere iadesini talep ediyor.Hakkında dava açılan Bakiyev, güvenlik güçlerine 7 Nisan'da sokaklara dökülen muhalefet taraftarlarına ateş açma talimatı vermekle suçlanıyor.Bu arada Belarus ise, Kırgızistan'daki elçisini geri çağırdı.