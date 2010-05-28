Kırgızistan'a tıbbi ve teknik yardım Rusya'dan

T24- Rusya'nın tıbbi ve teknik malzeme yardımı, Bişkek'teki Manas uluslararası havaalanında, Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı'na teslim edildi.



Daha önce Kırgızistan'a 20 milyon dolar maddi yardımda bulunan Rusya'nın, yakın zamanda bu ülkeye 30 milyon dolarlık bir kredi vermeyi planladığı da belirtiliyor. Rusya'nın Kırgızistan;a 20 bin ton yakıt ve ekim için 2 bin 500 ton tahıl göndermesi de bekleniyor.



Kırgızistan'da, 7 Nisan'da güvenlik güçleriyle muhalif göstericiler arasında çaıkan çatışmada 87 kişi ölmüş 1500'den fazla kişi yaralanmıştı.