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Dünya

Kırgızistan'a 1 milyar dolar yardım

Dünya Bankası dün Bişkek'te Kırgızistan'a 1 milyar dolar yardım yapılacağını açıkladı.

28 Temmuz 2010 03:00

T24- Uluslararası toplum etnik çatışmaların 2 bin kişinin hayatına mal olduğu Kırgızistan’a 1 milyar 100 milyon dolarlık bağış kararı aldı.


Kırgız hükümetinin Ekim ayında yapılacak genel seçimlere hazırlanmasına yardımcı olmayı da amaçlayan paranın yarısı, yıl sonundan önce verilecek.


Dünya Bankası yardım kararını dün Bişkek’te açıkladı.


Amerika’nın yardıma katkısı yaklaşık 48 milyon dolar olacak. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Roza Otunbayeva yardımın 350 milyon dolarlık bölümünün Oş ve Celalabad’da talan edilen ev ve işyerlerinin onarılmasında kullanılacağını söyledi. Otunbayeva ekonomik kalkınma için daha fazla yardıma ihtiyaç olduğunu da belirtti.

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