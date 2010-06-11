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Dünya

Kırgızistan yine karıştı: 17 ölü 201 yaralı

Kırgızistan'ın Oş kentinde gençler arasında çıkan çatışmalarda, Sağlık Bakanlığı'na göre 17 kişi öldü, 201 kişi de yaralandı.

11 Haziran 2010 03:00

T24 - Kırgızistan'ın Oş kentinde gençler arasında çıkan çatışmalarda, Sağlık Bakanlığı'na göre 17 kişi öldü, 201 kişi de yaralandı. Hükümet, kentte bugün olağanüstü hal ilan etti.

Oş kenti, devrik lider Bakiyev'in kalesi. Bu nedenle buradaki çatışmaların siyasi nitelikli olabileceği endişesi var.

İlk gelen bilgilere göre, dün geceki çatışmalara bin ile 3 bin arasında genç karıştı; dükkanlar ateşe verildi.

Kırgız hükümeti ülkenin güneyindeki kente, zırhlı araçlar sevkediyor. Olayların, etnik çatışmaları tetiklemesinden de korkuluyor.

Ülkede 7 Nisan'da yapılan darbeyle, güneyde güçlü olan Kurmanbek Bakiyev devrilmişti.

80'e yakın kişinin öldüğü darbenin ardından, geçici yönetim kontrolü büyük ölçüde sağladı. Ancak güneyde zaman zaman şiddetli çatışmalar yaşanıyor.



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