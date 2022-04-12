Kırgızistan ve Tacikistan arasında çatışma çıktı, 2 asker yaralandı

Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülke sınır muhafız askerleri arasında silahlı çatışma çıktığı açıklandı. Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Hizmetleri Basın Merkezinin açıklamasında, çatışmanın Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesine bağlı Leylek ilçesi Selkan yerleşim biriminde yaşandığı belirtildi.

İki ülke arasındaki tartışmalı sınır bölgesine girerek ihlalde bulunan Tacikistan sınır muhafız askerlerinin başlattığı iddia edilen çatışmada, Kırgızistan'ın Dostuk köyüne havan topları atıldığı ve her iki taraftan da birer asker yaralandığı ifade edildi.

Çatışmanın iki ülke sınır muhafız yetkililerinin müdahalesiyle durdurulduğu belirtilen açıklamada, taraflar arasında müzakerelerin sürdüğü aktarıldı. (AA)