Kırgızistan-Tacikistan sınırında ölü sayısı 39'a yükseldi

Ne olmuştu? Dün Tacikistan'ın kuzeyindeki Sughd bölgesi ile Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesini ayıran Isfara nehrindeki su kaynağının kullanımı ile ilgili anlaşmazlık yaşayan iki ülke vatandaşları arasındaki taşlı kavga, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çatışmaya dönüşmüştü. İki ülke yetkilileri, gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Kırgızistan saati ile 20.00’de ateş ilan edilmesine ve askerlerin sınırdan geri çekilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Çatışmalar saat 00.00 sularında sona ermişti.

Kırgızistan'ın Tacikistan ile yaklaşık 990 kilometre uzunluğunda sınırı bulunurken, tartışmalı sınır kesimleri nedeniyle iki ülke vatandaşları ve sınır muhafızları arasında zaman zaman silahlı çatışmalar yaşanıyor.