Kırgızistan-Tacikistan sınır çatışmasında 2 Tacik sivil hayatını kaybetti; ateşkes anlaşmasına varıldı

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Kırgızistan-Tacikistan sınırında perşembe akşamı çıkan çatışma sonucunda iki Tacik vatandaşın hayatını kaybettiği açıklanırken, taraflar ateşkes anlaşmasına vardıklarını bildirdi.

Tacikistan Ulusal Güvenlik Komitesi'nden yapılan açıklamada ülkede 6'sı asker toplam 10 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Yapılan açıklamada bahçesine top düşen 1986 doğumlu bir adamın ve 1964 doğumlu bir ambulans şoförünün hayatını kaybettiği ifade edildi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı da cuma günü en az 11 vatandaşının olaylar sonucunda hastanede tedavi görmekte olduğunu belirtti.

Sınır yakınlarında yaşayan bin 500 Kırgız vatandaşı evlerinden tahliye edilmişti.

Kırgızistan Ulusal Güvenlik Komitesi, cuma günü Tacikistan'la yapılan görüşmede ateşkes anlaşmasına vardıklarını ifade etti. İki ülke de çatışmanın meydana geldiği bölgeden askerlerini çekme ve devriyeleri koordine etme kararı aldı.