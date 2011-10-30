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Dünya

Kırgızistan sandık başında BİŞKEK (A.A)

30 Ekim 2011 09:47

-Kırgızistan sandık başında BİŞKEK (A.A) - 30.10.2011 - Kırgızistan halkı, ülkedeki devrimden 1.5 yıl sonra Cumhurbaşkanını seçiyor. Yurt içindeki 2 bin 89 seçim bölgesindeki sandıklarda oy verme işlemi, yerel saatle 8.00'de başladı. Oylama saat 19.00'a kadar sürecek.  5 milyon 340 bin nüfuslu ülkede oy kullanma hakkına sahip 3 milyon 34 bin 84 kişi, 16 adaydan birini seçiyor.   Seçimleri, 56 ülkeden 725 uluslararası gözlemci ve 100'den fazla yerli ve yabancı medya mensubu izliyor.  -Türkiye'ye eşya ve erzak yardımı Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri devam ederken diğer taraftan hükümet, şiddetli depremin meydana geldiği Van'a eşya ve erzak yardımı gönderdi. Acil Durumlar Bakanlığı görevlileri tarafından yüklenen 31 tonluk eşya ve erzak, İL-76TD tipi kargo uçağı Bişkek Manas havaalanından Van'a hareket etti. Geçici Başbakan ve Başbakan Yardımcısı Ömürbek Babanov'un talimatı üzerine hazırlanan yardım arasında battaniye, kuru fasulye, şeker, un, su, kışlık kıyafet gibi eşya ve erzak bulunuyor.

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