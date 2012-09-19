Kırgızistan KKTC eski temsilcisi tutuklandı

Kıbrıs'ta 1996 yılında Rum motorsikletli grupların sınırı delme girişimi sırasında Bayrak direğine tırmanırken vurulan Tasos İsak ve Solomon Soloma adlı iki Rum'un vurulması ile ilgili KKTC eski temsilcisi Prof.Dr Erhan Arıklı Bişkek Manas Uluslararası Havalimanı'nda tutuklandı.

radikal .com.tr'de yer alan habere göre; Kıbrıs’ta 1996 yılında Gazimagusa yakınlarında Derinya’da Rum motorsikletli grupların sınırı delme girişimi sırasında çıkan arbedede ölen Tasok İsak ile bir gün sonra bayrak direğine tırmanıp Türk bayrağını indirmek isterken vurulan Solomon Soloma adlı 2 Rum vatandaşının öldürülmesi ile ilgili Kırgızistan KKTC eski temsilcesi Prof.Dr Erhan Arıklı Bişkek Manas Uluslararsı Havalimanı’nda tutuklandı.

Dışişleri Bakanlığı alarma geçti

Türk Dışişleri Bakanlığı alarma geçti. Aynı nedenle İnterpoll’de tutuklanma gerekçesi ile aranan 11 Türk bulunuyor. Aralarında Hasan Kundakçı Paşa’nın da bulunduğu 2 general listenin başında yer alıyor. Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Kırgızistan üzerinde baskı kurarak Prof. Arıklı’nın tutuklandığını belirtiyor. 14 yıldır Kırgızistan’da bulunan Arıklı, defalarca yurtdışına çıkmasına rağmen daha önce böyle bir yaklaşımla karşılaşmamıştı. Arıklı’nın iade edilmesinden çekinen Türk Büyükelçilik kaynakları, Kırgızistan yetkililerine durumu bildirdi. İki ülke arasında suçluların iadesi anlaşması olmadığı için Prof. Arıklı’nın Bişkek’de yargılandıktan sonar serbest bırakılabileceği belirtiliyor.

Prof. Dr. Erhan Arıklı 1962´de Ardahan´da doğdu. 1976 yılında ailesi ile birlikte Kıbrıs’a geldi. Lapta Yavuzlar Lisesi´ni bitirdi. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi´nde Yüksek Lisans yaptı. 1996 yılında olaylar yaşandığı tarihte Türk-Bir adlı öğrenci örgütünün genel başkanlığını yapıyordu.

Temsilci serbest kaldı

Kırgızistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında suçluların iadesi anlaşması olmadığından mahkeme önüne çıkarılan Arıklı, akşam saatlerinde serbest kaldı. Radikal ’e konuşan Arıklı şunları söyledi:

‘‘Yıllardır Kırgizistan’da yaşıyorum. Rum kesimi şunu bilmeli bu coğrafyada at oynatmaları mümkün değil. İnterpole verdikleri bilgilerin tamamı yanlış. Doğum tarihim, anne, baba adımı bile yanlış bildirmişler. 1996 yılında yaşanan olaylar Derinya’da gerçekleşti. O tarihte ben Lefkoşe’deydim. Olaylarla uzaktan yakından ilgim olmadı. Rum kesimi tüm dünyayı bu yalanları ile kandırıyor. Kırgızistan İnterpolü’de bu yalanlara kanmış. Gerçekleri bizden öğrenince serbest bırakıldım.’’