Kırgızistan ile vizeler kalkıyor

T24 - Başbakan Erdoğan'ın Kırgızistan ziyareti sırasında iki ülke arasındaki vizelerin kalkacağı duyuruldu.



Bir ülke ile daha vizeler kalkıyor. Başbakan Erdoğan'ın Kırgızistan ziyaretinden vizeler kalkıyor haberi de geldi.



Kırgızistan'daki temaslarını sürdüren Erdoğan, Kırgızistan Başbakanı Almazbek Atambayev'le yaptığı ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki vizelerin aşamalı olarak kaldırılacağını açıkladı.



İlk etapta 90 günlük vizelerin kaldırılması anlaşmasını imzaladıklarını kaydeden Erdoğan, "Yıl sonuna kadar türkiye ile kırgızistan arasındaki vizeler tamamıyla kaldırılacak" dedi.





