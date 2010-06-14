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Dünya

Kırgızistan haberleri SMS ile iletecek

Ülkenin güneyindeki etnik çatışmaları kışkırtan provokatörleri engellemek için vatandaşlara SMS ile haber verilecek.

14 Haziran 2010 03:00

T24 - Kırgızistan'da geçici hükümet, ülkenin güneyindeki etnik çatışmaları kışkırtan provokatörleri engellemek için vatandaşlara SMS ile haber verecek.

Geçici hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Devlet İletişim Kurumu ve cep telefon operatörleri ile yapılan anlaşma çerçevesinde resmi haberlerin SMS yoluyla güneydeki vatandaşların cep telefonlarına iletilmesine karar verildiği bildirildi. 

Açıklamada, güneyde çatışmalardan dolayı televizyon kanallarında haber bültenlerinin izlenmemesi ve internete ulaşımın olmaması nedeniyle çıkan dedikoduların vatandaşları daha da gerginliğe ittiği ifade edilerek, dedikoduları önlemek için haberlerin ve hükümetin aldığı kararların kısa mesaj ile duyurulacağı vurgulandı. 

Oş ve Celalabad kentlerinde 3 gündür süren şiddet olaylarından ötürü güneydeki halkın dış dünyayla bağlantısı bulunmuyor. Elektrik, doğal gaz ve bazı yerlerde de içme suyun kesik olduğu bölgede, Celalabad kentindeki huzursuzluğun evlerin yakılması, yağmalama ve kıyım nedeniyle arttığı bildiriliyor.


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