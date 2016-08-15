Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Mini etek giyen kadınlar canlı bomba olmuyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, İslami giyiniş biçimlerine karşı çıkarak, "Mini etek giyen kadınlar canlı bomba olmuyor" dedi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te sokaklara burka ve çarşaf gibi İslami giyiniş biçimlerini eleştiren panolar yerleştirilmiş, geleneksel Kırgız giysileriyle bu kıyafetler karşılaştırılmıştı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, bu konu üzerine konuşarak "Mini etek giyen kadınlar canlı bomba olmuyor" dedi.

Atambayev, panolar yerleştirildikten sonra mini etek giyen kadınların hedef alındığını söyleyerek, "Bizim kadınlarımız 1950'lerden beri mini etek giyiyor ve asla canlı bomba olmayı düşünmediler" dedi.

"Kıyafetler insanın fikrini değiştirebilir" diye konuşan Atambayev, "Kırgızistan'ı beğenmiyorsanız istediğiniz yere gidebilirsiniz. Yol paranızı veririz, Suriye'ye bile gidebilirsiniz" şeklinde konuştu. Kırgızistan'dan Suriye ve Irak'a 350 kadar cihatçı gittiği düşünülüyor.