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Dünya

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev, Ankara'da ANKARA (A.A)

12 Ocak 2012 03:00

-Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev, Ankara'da ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Akşam saatlerinde Esenboğa Havaalanı'na inen, Türk ve Kırgız yetkililer tarafından karşılanan Atanbayev, cumhurbaşkanlığı görevini devralmasının ardından ilk resmi yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapmış oldu. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, konuk cumhurbaşkanı, Türk yetkililerle kültür-turizm, ekonomi ve savunma alanlarında işbirliği için görüşmeler yapacak. Geçen yıl, Türkiye'nin stratejik işbirliği anlaşması imzaladığı Kırgızistan'ın cumhurbaşkanı Atambayev, ziyareti kapsamında yarın sabah Anıtkabir'i ziyaret ederek çelenk koyacak. Ardından Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile görüşecek olan Atanbayev, öğleden sonra Meclis Başkanı Cemil Çicek tarafından kabul edilecek ve TBMM'de konuşma yapacak. Yeni tesis edilen parlamentosuyla demokrasi yolunda model olarak gördükleri Türkiye'den destek bekleyen Almazbek Atambayev, Abdullah Gül'ün de katıldığı törenle 1 Aralık 2011'de cumhurbaşkanlığı görevini devralmıştı.

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