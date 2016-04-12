Kırgızistan Başbakanı Temir Sariyev yolsuzluk iddiaları sebebiyle istifa etti

Kırgızistan kamuoyunda kendisiyle ilgili yer alan yolsuzluk söylentileri üzerine hükümet kabinesini dün acil toplantıya çağıran Başbakan Temir Sariyev istifa etiğini açıkladı.

Milliyet'te yer alan habere göre, hakkında ileri sürülen ihale yolsuzluklar ile ilgili hiçbir bağlantısını olmadığını dile getiren Sariyev, halkın karşısına alnı açık çıkma ve kişiliğinin rencide edilmemesi amacıyla istifa etiğini belirtti. Sariyev, isminin karıştığı Manas Havaalanı ve Balıkçı-Korumdu yol ihalelerinde kendisiyle ilgili bir yolsuzluğun olmadığını dile getirdi. Sariyev 30 Nisan 2015’te başbakan görevine getirilmişti.