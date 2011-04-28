Kırgızistan Başbakanı: Erdoğan'a 'başka abimiz yok' dedik, 50 milyon dolarlık borcumuzu sildi

T24- Kırgızistan Başbakanı Almazbek Atambayev, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la geçen konuşmasını anlattı. Atambayev, Erdoğan'ı kendilerine para vermesi için “sıkıştırdığını”, “Başka bir ağabeyimiz yok” dediğini, Erdoğan’ın da Kırgızistan’ın 50 milyon dolarlık borcunu sildiğini söyledi.











Türkiye-Kırgızistan Ticaret ve Yatırım Forumu’na katılan Atambayev, Erdoğan ile önceki gün yaptığı görüşmeyi şöyle anlattı: “Tayyip Ağabeyi para vermesi için sıkıştırdık. ‘Beni niye sıkıştırıyorsun?’ dedi. Ben de ‘Başka bir ağabeyimiz yok’ dedim. Tayyip Bey 50 milyon dolar borcumuzu sildi.”

Atambayev, Türkiye’nin son 10 yılda borç isteyen pozisyondan borç veren pozisyona geldiğini söyledi. Ülkesinde başkanlık sisteminden parlamenter sisteme geçildiğini belirten Atambayev şöyle konuştu: “Bizim başkanlar 20 senede bir bina yapmamış, hep çalmış, çalmış.

Bunun için bu sistemden vazgeçtik.”

“Gelecekte Avrupa Birliği Türkiye’yi alır mı bilmiyorum ama dileğim Ankara’dan Moskova’ya kadar bir birlik olmasıdır” diyen Atambayev, iki ülke arasında vizelerin kaldırıldığını anımsatarak, “Zamanında bizim babalar da Türkiye’ye vizesiz, çalışma izinsiz geldi ve Osmanlı İmparatorluğu’nun temeli atıldı” ifadesini kullandı. Atambayev, haziranda Çin ile bir anlaşma imzalayacaklarını, Çin’den Kırgızistan’a ve Türkiye’ye uzanan bir demiryolu yapılmasının planlandığını aktardı.

Babacan: Güç gelişenlere kayacak

Devlet Bakanı Ali Babacan da Türkiye’nin Kırgızistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu anımsattı. Babacan, iki ülke arasında yaklaşık 100 anlaşma imzalandığını, karşılıklı vizelerin kaldırılması anlaşmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.

