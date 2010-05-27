Kırgızistan Bakiyev için Interpol'den yardım istedi

T24-



Cnntürk'te yer alan habere göre, Beknazarov, haftalık basın toplantısında, dokunulmazlığı kaldırılan, kitlesel kıyım ve görevini kötüye kullanmakla suçlanan Bakiyev'in yakalanması için İnterpol'e başvurduklarını belirterek, "Interpol onu yakalayacak" dedi.



Bu arada, Rus Ria Novosti haber ajansı, Belarus Başsavcılığı kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, Belarus'un Kırgızistan'ın Bakiyev'in iade talebini yasalar çerçevesinde bir ay içinde değerlendireceği kaydedildi.





Kırgızistan'da 7 Nisan'da güvenlik güçleri ile muhalif göstericiler arasında çıkan çatışmalardan sonra iktidardan uzaklaştırılan Bakiyev'in, ABD, Rusya ve AGİT'in Dönem Başkanlığını yürüten Kazakistan'ın ortak çabasıyla ülkeden çıkmasına imkan sağlanmıştı.



Bakiyev, Devlet Başkanlığı görevinden istifa ettiğini ülkeden ayrıldıktan sonra açıklamıştı.





Geçici hükümet, devrik liderin 1977 doğumlu oğlu Maksim Bakiyev'in yanı sıra Devlet Güvenlik Hizmeti Başkan Yardımcısı Nurlanbek Temirbayev'in yakalanması için Interpol'e başvurmuş, ayrıca devrik iktidarın üst düzey güvenlik görevlileri ve bazı bakanları hakkında arama emri çıkarmıştı.