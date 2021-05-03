Kırgızistan: Ateşkes, güçlendirilmesinden bu yana ihlal edilmedi

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İki eski Sovyet cumhuriyeti arasında çıkan çatışmanın ardından Kırgızistan, Tacikistan ile alınan ateşkes kararının şu ana kadar bozulmadığını ifade etti.

Taraflar perşembe günü ateşkes kararı almış, ancak çatışmalar cuma ve cumartesi günü de devam etmişti. Ülkenin ulusal güvenlik yöneticileri cumartesi günü ateşkesi güçlendirmek için bir araya gelmişti.

Pazar günü AFP'ye açıklamada bulunan Kırgızistan'ın Ulusal Güvenlik Komitesi'nden bir yetkili, ateşkesin güçlendirilmesinin ardından hiç silah ateşlenmediğini ve sınırdaki durumun "sessiz, huzurlu ve sakin" olduğunu ifade etti.

Tarafların cumartesi günü bir sınır kontrolü protokolü konusunda da anlaştığı ifade edilirken konuya dair detay sunulmadı.

İki Sovyet cumhuriyetinin paylaştığı sınırda sıklıkla çatışmalar yaşansa da geçen hafta görülen uzun zamandır en kanlı olandı. Çatışmalarda aralarında siviller de bulunan en az 46 kişi hayatını kaybetti.