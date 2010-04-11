T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kırgızistan, ABD üssü için eski anlaşmaya sadık

ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Kırgızistan'daki geçici yönetim Başkanı Otunbayeva ile ülkedeki ABD üsleriyle ilgili görüştü.

11 Nisan 2010 03:00

T24 - Kırgızistan'daki yeni yönetimin, ABD'nin Afganistan'daki terörle mücadelede önemli bir ikmal üssü olarak kullandığı Manas havaalanıyla ilgili eski anlaşmalara sadık kalacağı belirtildi.


ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Crowley, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, konuyu, Kırgızistan'daki geçici yönetimin lideri Roza Otunbayeva ile telefonda görüştüğünü açıkladı.


Crowley, Otunbayeva'nın, Kırgız yönetiminin havaalanıyla ilgili eski anlaşmalara uyacağını teyit ettiğini söyledi.


Amerikalı yetkili, Clinton'ın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Robert Blake'i konuyu takip etmesi için Kırgızistan'a yollayacağını da kaydetti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24