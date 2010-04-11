Kırgızistan, ABD üssü için eski anlaşmaya sadık

T24 - Kırgızistan'daki yeni yönetimin, ABD'nin Afganistan'daki terörle mücadelede önemli bir ikmal üssü olarak kullandığı Manas havaalanıyla ilgili eski anlaşmalara sadık kalacağı belirtildi.





ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Philip Crowley, Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın, konuyu, Kırgızistan'daki geçici yönetimin lideri Roza Otunbayeva ile telefonda görüştüğünü açıkladı.





Crowley, Otunbayeva'nın, Kırgız yönetiminin havaalanıyla ilgili eski anlaşmalara uyacağını teyit ettiğini söyledi.





Amerikalı yetkili, Clinton'ın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Robert Blake'i konuyu takip etmesi için Kırgızistan'a yollayacağını da kaydetti.