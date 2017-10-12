Kırgız uyruklu 4 kadın fuhuştan yakalandı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, fuhuş yaptıkları tespit edilen yabancı uyruklu 4 kadın, polis tarafından yakalandı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir süredir takibe alınan Kırgızistan uyruklu 4 kadın, dün (çarşamba) Gümbet Mahallesi\'ndeki bir apart otele yapılan baskınla gözaltına alındı. \'Fuhuş\', \'fuhuşa yer temin etmek\' suçlarından gözaltına alınan T.K., M.K., Z.Z. ve D.B., Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Asayiş Büro Amirliği tarafından tamamlanan işlemlerin ardından 4 kadın, sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi\'ne gönderildi.



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