T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Kırgız-Özbek çatışmasının arkasında Bakiyev'in oğlu var'

Kırgızistan Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, devrik lider Kurmanbek Bakiyev'in oğlunun, ülkede olay çıkarmak için yasadışı örgüt kiraladığın

24 Haziran 2010 03:00

T24- Kırgızistan Milli İstihbarat Teşkilatı (GSNB) Başkanı Keneşbek Düşebayev, Bişkek'te gazetecilere açıklamasında, 251 kişinin ölümüne, 2 binden fazla kişinin yaralanmasına, 600'e yakın ev ile 166 alışveriş merkezinin yakılmasına, binlerce kişinin mülteci durumuna düşmesine yol açan Kırgız-Özbek çatışmasında yol açan güneydeki olayların arkasında devrik liderin oğlu Maksim Bakiyev'in olduğunu savundu.


Keneşbek Düşebayev, Oş ve Celalabad eyaletindeki çatışmaları organize etmekle suçlanan 19 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerin gözaltındaki ifadelerinde, Bakiyev'in yakınlarının olaylarla bağlantısını itiraf ettiğini ifade etti.


Düşebayev, "Bakiyev'in oğlu Maksim veya yakınları, Nisan ayında Afganistan'da sözkonusu örgüt temsilcileriyle bir araya geldi. Anlaştıktan sonra Pakistan'dan, Tacikistan üzerinden, Özbekistan İslam Hareketi ve İslami Cihad Birliği Örgütü üyesi Özbek asıllı 15 silahlı kişi Kırgızistan'a geçti. Bu kişiler de, Oş'ta Kırgız ve Özbek halklarını birbirlerine düşürdü. Bakiyev ailesi bu olaylar için 30 milyon dolar vaadetti. Örgütün amacı, bölgede ekonomik, sosyal, iktisadi ve siyasi dengeleri bozmak ve şeriat yönetimini kurmak" dedi.


Güneydeki olaylarda devrik iktidarın bazı milletvekili ve bakanlarının izinin görüldüğünü belirten Düşebayev, eski Acil Durumlar Bakanı Kamçıbek Taşiyev ile Sayıştay İskenderbek Gayıpkulov hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.


Kırgızistan'ın güneyindeki Kırgız-Özbek çatışması, 11 Haziran gecesi patlak vermişti. Bişkek, Oş ve Celalabad'taki çatışmalardan devrik liderin ailesini sorumlu gören hükümet, Bakiyev ve yakınları hakkında 100 ayrı dava açmış, tutuklanmaları için resmen İnterpol'den yardım istemişti.


Bakiyev'in iktidarı 7 Nisan'da devrilmişti ve devrik lider ailesiyle birlikte Belarus'a sığınmıştı. Halk devrimi sırasında ABD'de bulunan devrik liderin oğlu Maksim Bakiyev'in önce Dubai ardından Litvanya'ya geçtiği yönünde basında haberler yer almıştı. Maksim, Kırgız ve Özbek çatışması sırasında da, İngiltere'ye özel uçakla geçerek sığınma talebinde bulunmuştu. Babası Kurmanbek Bakiyev, Belarus'ta 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, oğlunun İngiltere'de sığınma talebini doğrulamıştı. Basında çıkan bazı haberlerde, Kurmanbek Bakiyev'in üç kardeşinin Tacikistan'da dağlarda sakladığı da iddia ediliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24