'Kırgız-Özbek çatışmasının arkasında Bakiyev'in oğlu var'

T24- Kırgızistan Milli İstihbarat Teşkilatı (GSNB) Başkanı Keneşbek Düşebayev, Bişkek'te gazetecilere açıklamasında, 251 kişinin ölümüne, 2 binden fazla kişinin yaralanmasına, 600'e yakın ev ile 166 alışveriş merkezinin yakılmasına, binlerce kişinin mülteci durumuna düşmesine yol açan Kırgız-Özbek çatışmasında yol açan güneydeki olayların arkasında devrik liderin oğlu Maksim Bakiyev'in olduğunu savundu.



Keneşbek Düşebayev, Oş ve Celalabad eyaletindeki çatışmaları organize etmekle suçlanan 19 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerin gözaltındaki ifadelerinde, Bakiyev'in yakınlarının olaylarla bağlantısını itiraf ettiğini ifade etti.



Düşebayev, "Bakiyev'in oğlu Maksim veya yakınları, Nisan ayında Afganistan'da sözkonusu örgüt temsilcileriyle bir araya geldi. Anlaştıktan sonra Pakistan'dan, Tacikistan üzerinden, Özbekistan İslam Hareketi ve İslami Cihad Birliği Örgütü üyesi Özbek asıllı 15 silahlı kişi Kırgızistan'a geçti. Bu kişiler de, Oş'ta Kırgız ve Özbek halklarını birbirlerine düşürdü. Bakiyev ailesi bu olaylar için 30 milyon dolar vaadetti. Örgütün amacı, bölgede ekonomik, sosyal, iktisadi ve siyasi dengeleri bozmak ve şeriat yönetimini kurmak" dedi.



Güneydeki olaylarda devrik iktidarın bazı milletvekili ve bakanlarının izinin görüldüğünü belirten Düşebayev, eski Acil Durumlar Bakanı Kamçıbek Taşiyev ile Sayıştay İskenderbek Gayıpkulov hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.



Kırgızistan'ın güneyindeki Kırgız-Özbek çatışması, 11 Haziran gecesi patlak vermişti. Bişkek, Oş ve Celalabad'taki çatışmalardan devrik liderin ailesini sorumlu gören hükümet, Bakiyev ve yakınları hakkında 100 ayrı dava açmış, tutuklanmaları için resmen İnterpol'den yardım istemişti.



Bakiyev'in iktidarı 7 Nisan'da devrilmişti ve devrik lider ailesiyle birlikte Belarus'a sığınmıştı. Halk devrimi sırasında ABD'de bulunan devrik liderin oğlu Maksim Bakiyev'in önce Dubai ardından Litvanya'ya geçtiği yönünde basında haberler yer almıştı. Maksim, Kırgız ve Özbek çatışması sırasında da, İngiltere'ye özel uçakla geçerek sığınma talebinde bulunmuştu. Babası Kurmanbek Bakiyev, Belarus'ta 23 Haziran'da yaptığı açıklamada, oğlunun İngiltere'de sığınma talebini doğrulamıştı. Basında çıkan bazı haberlerde, Kurmanbek Bakiyev'in üç kardeşinin Tacikistan'da dağlarda sakladığı da iddia ediliyor.