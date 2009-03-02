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Dünya

Kırgız orta okullarında türbana yasak

Kırgızistan, dinci örgütlerin baskıları nedeniyle orta okullarda türban yasağı uygulamak için harekete geçti.

02 Mart 2009 02:00

Kırgızistan, dinci örgütlerin baskıları nedeniyle orta okullarda türban yasağı uygulamak için harekete geçti.

NTV'nin haberine göre, Kırgızistan Eğitim Bakanlığı'nın bu adımı atmasının nedeni, son dönemde bazı dinci örgüt temsilcilerinin orta okullarda türban zorunluluğu talebinde bulunması.

Yetkililer, Kırgız gençler arasında türban kültürünün yaygın olmadığına dikkat çekti ve "laik devlet düzenine sahip Kırgızistan'da dinci örgütlerin ailelere baskı yapmasına izin vermeyiz" açıklamasında bulundu.

Türban yasağı önerisinin yasal zorunluluk haline getirileceğini belirten yetkililer, türban uygulamasının temel insan haklarına da aykırı olduğu iddiasında.

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