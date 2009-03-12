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Dünya

Kırgız okullarında başörtüsü yine serbest

Kırgızistan Eğitim Bakanlığı, geçen hafta başlattığı okullarda başörtüsü yasağını kaldırdı

12 Mart 2009 02:00

Kırgızistan Eğitim Bakanlığı, okullarda başörtüsü yasağını kaldırdı.

Eğitim Bakanlığı, geçen haftaki kararla eğitim kurumlarına getirdiği başörtüsü yasağını iptal ederek, kararın tavsiye niteliğinde olduğunu bildirdi.

Eğitim Bakanı Abdılda Musayev, yaptığı açıklamada, kız öğrencilerin okullarda başörtüsü takmasını yasaklamadıklarını, sadece tavsiyede bulunduklarını savundu.

Musayev, sivil toplum örgütleri ile velilerin yargıya başvurmaları üzerine bakanlığın kararında değişiklik yapıldığını kaydetti.

Musayev, kız öğrencilerin okullarda başörtüsü takmamaları konusunda anne ve babaların ikna edilmesine çalışıldığını, erkek öğrencilerin de cuma günleri mescitlerin yerine okula gitmeyi tercih etmeleri için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

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