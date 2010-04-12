Kırgısiztan'da Bakiyev'e operasyon hazırlığı

T24- Kırgızistan'da 81 kişinin öldüğü isyanın ardından durum gergin... Geçici hükümetin Başbakan Yardımcısı Almazbek Atambayev, devlet başkanlığı görevinden istifa etmeyen ve Calalabad kentindeki Teyyit köyünde babaevine sığınan Kurmanbek Bakiyev'in bir operasyonla tutuklanabileceğini açıkladı. Bakiyev ise, "Çok kan dökülür" dedi.

Rusya'daki temaslarının ardından Bişkek'te basın toplantısı düzenleyen Atambayev, Teyyit köyünün çok sayıda silahlı kişiler tarafından korunduğunu, Bakiyev'in binlerce köylünün arkasına sığındığını bildiklerini belirterek, "Artık kan dökülmesini istemiyoruz" diye konuştu.

Bu konunun kansız son erdirilmesi için çaba sarf edileceğini ifade eden Atambayev, Bakiyev'in ne ülkesinde ne de yurt dışında destek bulamadığını söyleyerek, "Bakiyev'i hiçbir ülke kabul etmiyor" dedi.

Atambayev, bir gazetecinin Bakiyev'in tutuklanmasına yönelik operasyonun ne zaman yapılacağı sorusu üzerine, "Size belki harekat planını da vereyim" diye cevap verdi.

Atambayev, Kurmanbek Bakiyev'in iki oğlu ile kardeşleri hakkında dava açıldığını da anımsattı. Atambayev, Bakiyev ile görüşmeyeceklerini de yineledi.

Bakiyev'e karşı harekete geçmeye hazırlanan geçici hükümet, icraatlarına hız verdi. Bakiyev yönetiminin atadığı büyükelçileri görevden alıyor. Bu isimler arasında Ankara Büyükelçisi Taşboo Cumagulov da var. Kırgızistan'ın Washington, Moskova ve Berlin büyükelçilerinin de görevden alınacağı açıkladı.

Bakiyev: "Çok kan dökülüyor"

Olayların ardından iktidarı muhalefete kaptırarak başkent Bişkek'ten kaçmak durumunda kalan Devlet Başkanı Kurmanbek Bakiyev ise, tutuklanmasına ya da öldürülmesine ilişkin herhangi bir girişimde bulunulması halinde kan döküleceği uyarısında bulundu.

Teyyit köyünde yandaşlarına seslenen Bakiyev, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hadi beni yakalamaya çalışsınlar, hadi öldürmeye çalışsınlar. İnanıyorum ki bu tür bir girişim hiç kimsenin makul gösteremeyeceği kadar çok kan dökülmesine neden olur" dedi.Bakiyev, Birleşmiş Milletler'i ülkeye barış gücü göndermeye çağırdı.

Rusya'dan karşılıksız yardım

Geçici hükümetin ekonomi konularından sorumlu Başbakan Yardımcısı Almazbek Atambayev, Rusya hükümetinin Kırgızistan'daki ekonomik durumu anlayışla karşıladığını ve yakında ülkeye karşılıksız maddi yardım yapacağını bildirdi.

Atambayev, Rusya hükümetinden 150 milyon dolardan fazla yardım sözü verildiğini, ayrıca ülkede benzin sıkıntısı bulunduğu için bu konuda da Rusya'nın desteğini aldığını ifade etti.

İran: "İç mesele"

İran ise, Kırgızistan'daki gelişmeleri bu ülkenin iç sorunu olarak gördüğünü bildirdi. Dışişleri Bakanı Menuçehr Mutteki, "Tüm gruplar, uzlaşı çerçevesinde halkın güvenlik ve huzurunu sağlamak için ortak hareket etmeli" dedi ve "Bilinçli ve dirayetli Kırgız halkının, bu zor günleri de geride bırakacağına" inancını dile getirdi.

Mutteki, Kırgızistan ile iyi ilişkilere sahip olduklarını, bu ülkede huzur ve güvenliğin sağlanmasını desteklediklerini ve bu alanda yardıma hazır olduklarını ifade etti.

Kırgızistan'da 7 Nisan'daki gelişmelerin ardından muhalefet yönetime el koymuş, olaylarda 81 kişi hayatını kaybetmişti.