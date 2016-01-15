Kireç tankına düşen 3 işçi hayatını kaybetti

İzmir Aliağa'da bulunan bir demir çelik fabrikasında çalışan 3 işçi, kireç tankına düşerek hayatlarını kaybetti.

DHA'nın haberine göre olay, bugün saat 17.00 sıralarında Aliağa'da faaliyet gösteren Özkanlar Demir-Çelik fabrikasında meydana geldi. 24 yaşındaki işçi Volkan Orman çalıştığı sırada dengesini kaybederek kireç tankına düştü.

Olayı gören Akif Uçar (50) ve Engin Özder de (30) Orman'ı kurtarmak isterken kireç tankına indi. Arkadaşlarının kireç tankından çıkmadığını gören işçiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kireç tankından çıkarılan işçilerin hayatlarını kaybettiği belirlendi.