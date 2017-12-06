Kırçiçeği Bodrum'a Kocadon desteği

Hülya ELTEŞ/BODRUM, (DHA)- TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 1\'inci Ligi\'nde 10 maçta 10 galibiyetle namağlup liderliğini sürdüren Kırçiçeği Bodrum Basketbol oyuncuları ve teknik heyet, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon\'u ziyaret etti. Ziyarete Kulüp Başkanı Yiğit Özmen de katıldı.

Yiğit Özmen, spora ve sporcuya destekleri dolayısıyla teşekkür ettiği başkan Mehmet Kocadon\'u 9 Aralık Cumartesi günü Binnaz Karakaya Spor Salonu\'nda oynayacakları İzmit Belediyespor maçına davet etti.

Ziyaretlerinden dolayı teknik ekibe ve oyunculara teşekkür eden Mehmet Kocadon ise, \"Biz geçen sene bir söz verdik. Bu takımı lige çıkaracağımızı söyledik. Geçen sezon şansı finalde kaçırdık. İnşallah bu sene bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz. Takımımızın bu yıl ligi zirvede bitirerek en üst lige çıkacağına inancımız tam\" dedi. Kırçiçeği Bodrum, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'ne yükseldiği takdirde bir ilki gerçekleştirecek.

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