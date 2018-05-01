Kırçiçeği Bodrum kupasına kavuşuyor

BODRUM, (DHA)

TÜRKİYE Kadınlar Basketbol Ligi\'nde şampiyon olarak işi Play-Off\'a bırakmadan Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi\'ne çıkışını ilan eden Kırçiçeği Bodrum, kupasına 7 Mayıs Pazartesi günü kavuşacak. Ligde 29 haftada 25 galibiyet elde eden Muğla temsilcisi, son hafta mücadelesinde 5 Mayıs Cumartesi günü Elazığ İl Özel İdare\'ye konuk olacak. Yeşil-beyazlılar, bu mücadelenin ardından evi Binnaz Karakaya Spor Salonu\'nda pazartesi saat 18.00\'de yapılacak törenle kupayı havaya kaldıracak.

Geçen sezon şampiyonluğu kıl payıyla kaçıran, yeni sezonda ilçeyi tarihte ilk kez basketbolda en üst kategoride temsil edecek Kırçiçeği Bodrum\'a kupasını Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu verecek.