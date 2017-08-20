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Spor

Kırçiçeği Bodrum Basketbol Gizem'i renklerine bağladı

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA)- TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Kırçiçeği Bodrum Basketbol, OGM Ormanspor'dan Gizem Kazali'yle sözleşme imzaladı

20 Ağustos 2017 16:05

Hülya ELTEŞ / BODRUM, (DHA)- TÜRKİYE Kadınlar Basketbol 1\'inci Ligi\'nde yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Kırçiçeği Bodrum Basketbol, OGM Ormanspor\'dan Gizem Kazali\'yle sözleşme imzaladı.
Geçen sezon takımıyla Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi\'ne yükselmeyi başaran 25 yaşında, 1.86 boyundaki Gizem, daha önce Samsun Canik Belediyesi ve Ankara TED Kolejliler\'de de forma giydi. Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ekipte Başkan Yiğit Özmen, \"Takımımızı üst lige daha iyi hazırlamak için tüm fırsatları değerlendiriyoruz. Gizem Kazali ile anlaşmamız bizi daha da güçlendirdi\" dedi.

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