Kırcı Jeneratör için mahkeme iflas kararı verdi

Türkiye’nin en büyük jeneratör firmalarından Kırcı Jeneratör, 6 bin kayıp jeneratörle iflas etti. İflas erteleme talebinde bulunan şirketin kurtarılamayacağına hükmeden mahkeme iflas kararı verdi. 700 milyon liraya yakın borçla batan Kırcı’dan iki kamu bankasının 300 milyon liralık alacağı bulunuyor. Şirket sahipleri hakkında, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçlaması ile yürütülen savcılık soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi ise sürüyor.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, Kırcı Group’a bağlı şirketlerden Kırcı Jeneratör Satış ve Servis Hizmetleri AŞ, Kırcı Elektronik Sanayi ve KRC Gayrimenkul Yatırım için 2013 yılı sonunda iflas erteleme istendi. Mahkeme her üç şirket için de tedbir kararı vererek dosyanın esası üzerinde yargılamaya başladı. İstanbul Anadolu 7’nci Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada karar son yapılan 9’uncu duruşmada alındı.

Şirketin sitesinde tanıtım amaçlı yer alan araçların üzerinde dahi onlarca icra kararının olduğu anlaşıldı.

Tasfiye edilecek

Mahkeme, sunulan iyileştirme raporlarının gereğinin yerine getirilmediğini, şirketlerin ayağa kaldırılmayacağına hükmederek her üç şirketin de iflasına karar verdi. Tasfiye işlemleri için de dosyayı ilgili icra iflas müdürlüğüne gönderdi. Oluşacak iflas idaresi sonrası ilk alacaklılar toplantısı önümüzdeki günlerde toplanacak.

Kayıp olduğu belirtilen jeneratörlerin önemli bir bölümü Genpower'dan alındı.

2 bankaya 300 milyon lira

Kırcı Group şirketlerinin 700 milyon liraya yakın borcun yüzde 80’i aşan bölümü banka ve leasing şirketlerine. Alacaklı bankalar arasında yer alan 2 kamu bankasına olan borç ise 300 milyon lirayı aşıyor. Şirketlerin iflasına karar verilen duruşmada söz alan alacaklı vekilleri, şirket yetkililerinin iflas erteleme başvurusu ile zaman kazanmayı amaçladıklarını iddia etti. Alacaklı avukatları, organize bir dolandırıcılık söz konusu olduğunu iddia ederek kayyum olarak atanan hukukçu Yurdakul Tuncer ile Mali Müşavir Serdar Kıyat hakkında da suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

‘Böylesi ilk kez oluyor’

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre leasing aracılığı ile alınan 6 bin jeneratör kayıp. Kırcı’nın müşterisi olarak gösterdiği firmalar ile temasa geçen alacaklı vekilleri ‘Böyle bir firma ile çalışmıyoruz. İsmini dahi bilmiyoruz’ şeklinde yanıt aldıklarını kaydetti. Avukatlar, şirket bilançolarında da oynama yapıldığı görüşünde. Alacaklı leasing şirketlerinden biri “Bugüne kadar görülmemiş bir dolandırıcılık olayı ile karşı karşıyayız. Normalde leasing yolu ile alınan mallar satılamaz. Ancak burada, çok sayıda leasing şirketi dolandırılmış durumda. Binlerce jeneratör kayıp. Şirketin borçları karşılayacak bir varlığı da yok. Şirket sahibi olarak paravan bir isim görünüyor” şeklinde konuştu.

Kırcı Group şirketleri için iflas erteleme başvurusu yapılırken alacaklı şirketlerden Vakıf, Ziraat ve Halk Leasing de, ‘dolandırıcılık’ iddiası ile şirket yetkilileri hakkında savcılığa başvurmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, resmiyette şirketin sahibi görünen Kenan Onak ile şirketlerin esas sahipleri Kirkor Mert İsrailyan ve Yılmaz Ergün Dursun hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmuştu. Yurtdışına para kaçırıldığı iddiaları sonrası, savcılık, MASAK’ın inceleme yapmasını talep etti. Söz konusu incelemede sona gelindiği ifade ediliyor.