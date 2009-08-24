Kırbaç cezası 'şimdilik' ertelendi!

Malezya'da, bira içtiği gerekçesiyle kırbaç cezasına çarptırılan Kartika Sari Dewi Shukarno'nun cezası Ramazan Ayı'nın sonrasına ertelendi.

Kartika Sari Dewi Shukarno'ya verilen kırbaç cezasının, dün yerine getirilmesi bekleniyordu. Kartika'nın babası Shukarno Abdul Muttalib dün yaptığı açıklamada, ikisi kadın üç yetkilinin sabah eve gelerek kızını Kuala Lumpur kenti yakınlarındaki cezaevine götürmek için bir araca bindirdiklerini, ancak 30 dakika sonra "yüksek makamlardan gelen talimat" üzerine serbest bıraktıklarını söyledi. Baba Shukarno, yetkililerin kendisine "şu an için cezanın uygulanmayacağını" söylediklerini belirtti.

Bu gelişmenin ardından, hükümet adına yapılan açıklamada cezanın Ramazan Ayı'ndan sonra infaz edileceği açıklandı.

Pahang Eyaleti Din İşleriYüYetkilisi Sahfri Abdül Aziz, cezanın kaldırılmadığını sadece ramazan Ayı nedeniyle ertelendiğini söyledi.

Malezyalı yetkililer daha önce yaptıkları açıklamada, Kartika'nın cezasının bu hafta uygulanacağını bildirmiş, Uluslararası Af Örgütü kararı kınamış, bazı kesimler de kırbaçlama cezasının Malezya'nın ılımlı İslam ülkesi imajına zarar vereceğini belirtmişti.

Kartika'nın bundan sonra gözaltına alınıp alınmayacağı hakkında ise bilgi edinilemedi.

Malezya'da kırbaç cezasına çarptırılan ilk kadın olan 2 çocuk annesi 32 yaşındaki Kartika'nın, ülkenin doğusundaki Pahang eyaletinde, bir otelin gece kulübüne Ağustos 2008'de düzenlenen baskın sırasında bira içerken yakalandığı gerekçesiyle 6 kez kırbaçlanma cezasına çarptırıldığı açıklanmıştı.

Ceza genellikle erkeklere uygulanıyor

Suçlu bulunan kadınlar, genelde kırbaç cezasına çarptırılmıyor. Bu ceza, çoğunlukla erkek suçlular için uygulanıyor ve özel eğitim almış yetkililer tarafından cezaevlerinde infaz ediliyor.

Alkol tüketimi, Malezya'da sadece Müslümanlar için dini suç kabul ediliyor. Malezya nüfusunun üçte ikisini Müslümanlar oluşturuyor. Suçlananlar, genellikle aile içi sorunlara ve ahlaki konulara bakan şeriat mahkemelerinde yargılanıyor.