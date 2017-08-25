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Kirazın raf ömrünü uzatan proje

Uğur MART/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi'nde turfanda kirazın raf ömrünü uzatan proje geliştirildi

25 Ağustos 2017 16:07

Uğur MART/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi\'nde turfanda kirazın raf ömrünü uzatan proje geliştirildi.
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Hasat Sonrası Fizyolojisi ve Teknolojileri Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Özden koordinasyonunda yürütülen proje kapsamında, turfanda kiraz ve bazı farklı meyve türlerinin raf ömrünün uzatılmasına yönelik çalışma yapıldı.
Konuyla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Mustafa Özden, Ulukışla İlçesi\'ne bağlı Kılan Beldesi\'nde üretilen son turfanda kirazın hasattan hemen sonra üniversite laboratuvarlarında takibe alındığnı, fiziksel ve kimyasal değişimlerin incelendiğini söyledi. Kontrol grubundaki ürünlerde kayıpların minimum seviyede kaldığını vurgulayan Özden, bir ay sonunda birinci sınıf kirazın özelliğini koruduğunu gözlemlediklerini sözlerine ekledi.

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