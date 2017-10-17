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Kiraz’da uyuşturucu operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Kiraz İlçesi’nde, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 bin 338 gram kubar esrar ile 31 kök hintkeneviri ele geçirildi

17 Ekim 2017 14:33

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Kiraz İlçesi’nde, jandarmanın uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 bin 338 gram kubar esrar ile 31 kök hintkeneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ile Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çayağzı Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese yapılan baskında 5 bin 338 gram kubar esrar ile 31 kök hintkeneviri ele geçirildi. Operasyonda 29 yaşındaki O.Ç. ile 27 yaşındaki D.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürdürülüyor.

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