Kiraz’da 'drone'lu uyuşturucu operasyonu

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Kiraz İlçesi’nde, jandarmanın insansız hava aracı ‘drone’ destekli düzenlediği operasyonda, 9 bin 450 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 1’i kadın 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayağzı Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese insansız hava aracı ‘drone’ destekli yapılan baskında, 9 bin 450 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda 1’i kadın 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.



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