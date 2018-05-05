Kiraz üreticisine ilaç uyarısı

İZMİR, (DHA)- EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, İzmir\'in Kemalpaşa ilçesinde kiraz üreticilerile bir araya geldi. Cengiz Balık, üreticiye ilaç uyarısı yaparak, \"Bugün ilaç attıysanız yarın fiyat arttı diye kirazı toplayıp satmayın, bu şekilde 1 gün kazanırsınız ancak uzun vadede Türk kirazının imajına zarar verirsiniz\" dedi.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yönetim toplantısı, Türkiye\'nin en önemli kiraz üretim bölgelerinden Kemalpaşa Bağyurdu beldesinde gerçekleştirdi. Kemalpaşa Belediye Başkanı Arif Uğurlu\'nun ev sahipliğinde Bağyurdu Düğün Salonu’nda düzenlenen, \'Taze meyve sebze ve mamulleri sektörü değerlendirme ve sektörel sorunları değerlendirme toplantısı\'nda konuşan Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, \"Ürettiğiniz kirazlar hem bölgemiz hem de ülkemiz için büyük önem arz etmektedir. Tabii ki böyle değerli bir ürünü üretirken yaşanan sorunları, ürünümüze ve dolayısıyla sizlere zarar vermeden çözmemiz gerekiyor\" dedi.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 2017 yılında Türkiye\'nin kiraz ihraç ettiği ülkelere arasında Almanya\'nın 23 bin ton ile en büyük pazar olduğu bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık ise Almanya\'yı 15 bin ton ile Rusya ve 8.8 bin ton ile Irak\'ın izlediğini, ilaç kalıntısı sorunu yaşamamak için ilaçlama yapıldığında, hasat takvimine kesinlikle uyulması çağrısında bulundu. Cengiz Balık, \"Bugün ilaç attıysanız yarın fiyat arttı diye kirazı toplayıp satmayın, bu şekilde 1 gün kazanırsınız ancak uzun vadede Türk kirazının imajına zarar verirsiniz. Türk kirazı imajı önemli\" dedi.

Kemalpaşa Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ali Bal ise reçete ile ilaç almanın önemine vurgu yaptı. Bağyurdu beldesinde 13 bin dönüm alanda kiraz üretimi yapıldığını ancak 2018 yılında sadece 150 civarında üreticinin reçete ile ilaç aldığını dile getiren Bal, üretici kayıt defterinin kullanımının düşük olduğunu, kalıntı ile karşılaşıldığında yaptırımlarla üretici kayıt defteri sahibinin karşı karşıya kalacağını ifade etti.



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