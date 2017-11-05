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Ekonomi

Kiraz kestanesi Avrupa yolcusu

Yüksel BALCI/KİRAZ (İzmir), (DHA)- KIŞ mevsiminde tüketilen kestane, bu yıl üreticisinin yüzünü güldürüyor

05 Kasım 2017 12:50

Yüksel BALCI/KİRAZ (İzmir), (DHA)- KIŞ mevsiminde tüketilen kestane, bu yıl üreticisinin yüzünü güldürüyor. İzmir\'in Kiraz ilçesine bağlı Akçay Yaylası\'nda üretimi artan kestaneler yurt içinden olduğu kadar yurt dışındaki bazı ülkelerden de ilgi görmeye başladı.
Yıllardan bu yana kestane üretimi yapan Abdullah Dönmez, yaylasında yetiştirdiği kestanelerin İtalya, Yunanistan, İspanya ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ihraç edildiğini söyledi. Kiraz\'da kestanenin kilosunu 13 ile 15 TL arasında değişen fiyatlarla sattıklarını anlatan Dönmez, \"Şu anda yaylamızda şekerleme türü olan siyah kestaneler satışa hazır durumda. Yurt içindeki bazı illerden sonra Avrupa ülkelerinden de talep gelmeye başladı. Kestane üreticileri olarak bu durumdan memnunuz. Ürünlerimiz beğeniliyor ve tercih ediliyor\" dedi.
Ağaçlarda hastalık nedeniyle kurumalar olduğunu belirten Dönmez, kuruyan ağaçların yerine yenilerini dikseler de verim alamadıklarını söyledi. Kiraz\'daki Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Tarım Müdürlüğü\'ne bağlı ziraat mühendislerinden yardım istediklerini dile getiren Dönmez, \"Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz. Çünkü ağaç kurumaları kestanede rekolteyi düşürüyor. Bizim amacımız iddialı bir şekilde kestanemizin adını ve lezzetini tüm Türkiye\'den sonra Avrupa ülkelerine de duyurmak\" diye konuştu.

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