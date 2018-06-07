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Kiraz ağacına çıkan ayı görüntülendi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta ağaca çıkarak kiraz yiyen boz ayının fotoğrafı ilgi gördü

07 Haziran 2018 18:38

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta ağaca çıkarak kiraz yiyen boz ayının fotoğrafı ilgi gördü.
Zonguldak\'ta bir köylü, ormanda ağaca çıkarak yaban kirazı yiyen boz ayının fotoğrafını çekti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ilgi gördü. Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Sezgin Örmeci de fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Örmeci, boz ayının yaşadığı alanı gizlediklerini söyleyerek, \"Fotoğraf çok güzel. Boz ayı yaban kiraz ağacında besleniyor. Bir vatandaşımız bunu fotoğraflamış. Yaban hayatı korumak için elimizden geleni yapıyoruz\" dedi.

FOTOĞRAFLI

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