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Ekonomi

Kiraz 25 liralık fiyatıyla tezgahlarda

04 Mayıs 2009 15:36

Yaz meyvelerinden kiraz, kayısı, erik ve karpuz tezgahlardaki yerlerini aldı.

Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle kıyı kesimlerde tarımsal üretim hız kazandı.

Birçok meyve ve sera dışında yetiştirilen sebzeler pazar, manav ve marketlerdeki tezgahlarda satılmaya başlarken, ürünlerden bazıları, ilk piyasa çıkması dolayısıyla oldukça yüksek fiyattan alıcı buluyor.

Bahar ve yaz meyvelerinden kiraz kilosu 25, kayısı 9, malta eriği 4-6, erik 4-8, karpuz 2, çilek 3-4 ve badem çağlası 3-5 TL'den satılıyor. Kışlık meyvelerden portakal ve elma da halen talep görüyor.

Bursa'da bir hipermarketin manav reyonunda satışa sunulan kiraz, fiyatının 25 TL olması nedeniyle genellikle gramla alıcı buluyor. Kiraz, 100 ve 200 gramlık hazır paketler halinde satılıyor. Bir kilogram kiraz yerine 6 kilodan fazla muz alınabiliyor.

Market yetkilileri, kayısının da benzer şekilde kiloyla alıcısının az olduğunu belirterek, "İran'dan ithal edilen karpuzun kilosu 2 lira. 4-5 kilogramlık karpuz 10 TL'ye kadar ulaştığı için fazla talep eden olmuyor. Malta eriği, çilek ve erik satışlarımız ise fiyatlar düştükçe artıyor" dedi.

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