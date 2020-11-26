Kiras: Cumhurbaşkanı’nın yargılamaları devam edenler için kullandığı ifadeler baskı ve talimat olarak anlaşılmıyor ama muhaliflerin sözleri Anayasa 138’in ihlali oluyor!

Karar Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Kiras, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yargı mensuplarına seslenmesine ilişkin olarak, "Ülkemizde yürütmenin başı olan cumhurbaşkanının halihazırda tutuklu olarak yargılamaları devam eden -yani yargı nezdinde 'sanık' statüsünde bulunan- kişiler hakkında kullandığı ifadeler mahkemelere baskı ve talimat olarak anlaşılmıyor. Ama muhalif siyasetçilerin sözleri Anayasa 138’in ihlali oluyor!" yorumunu yaptı.

Kiras bugünkü yazısında, "Artık hiçbir şeye şaşırmıyoruz tabii. Bugünden itibaren bu 'görüş' doğrultusunda gazete yazıları, TV konuşmaları sökün edecektir, onlara da şaşırmayacağız… Hatta belki mahkemeler 'kendilerine talimat vermeye kalkışan' muhalif siyasetçilere karşı harekete geçecekler…" düşüncesini dile getirdi.

Kiras, "Ne de olsa post-truth bir gerçekliğin inşası böyle oluyor (diye biliyorlar). Ama 'post-truth gerçeklik inşası' ile 'milletin ferasetini yok sayma' tavrı arasındaki ince duvar yıkıldı yıkılacak. Haberiniz olsun." ifadesini kullandı.

Erdoğan ne demişti?

Erdoğan dünkü AKP grup toplantısında, "Buradan yargıya sesleniyorum... Diyorum ki; değerli yargı mensupları Anayasa'nın 138. maddesi beni ne kadar muhatap alıyorsa aynı şekilde benim dışımdakileri de muhatap alıyor. 138. maddeyi eze eze kullananlara karşı gereğini neden yapmıyorsunuz? Gereken adımları neden atmıyorsunuz? Size birilerinin talimat verme hakkı var mı? Benim ne kadar talimat verme hakkım yoksa, ana muhalefettekilerin de talimat verme hakkı yok. Bunun dışındakilerin de talimat verme hakkı yok. Bu talimatlar verilirken niçin gereğini yapmıyorsunuz? Bunu söylemek zorunda kaldım. Atılan adımlar karşısında yargının sessiz kalmasını ben kabullenemiyorum." dedi.

Erdoğan, "Kısır siyasi veya bireysel hesaplarla hareket edenlerin ülkenin vaktini ve enerjisini boşa harcamalarından üzüntü duyuyoruz. Hakareti siyaset sanan tek parti faşizmi artıkları ve onların peşinden gitmeyi kendilerine yedirenler var." diye konuştu.

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