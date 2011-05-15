-KIRAN'DAN AYSAL'A TEBRİK İSTANBUL (A.A) - 14.05.2011 - Galatasaray Kulübü olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkanlığa aday olan Turgay Kıran, genel kurul üyelerinin iradesinin diğer başkan adayı Ünal Aysal yönünde olduğunu, buna saygı duyduklarını söyledi. Kıran, Galatasaray TV'ye yaptığı açıklamada, genel kurulun takdiri ve özgür iradesinin Ünal Aysal yönünde olduğunu belirterek, ''Kendisini kutluyorum'' dedi. Turgay Kıran, Galatasaray'da bir ilki gerçekleştirdiklerini ve daha önce hiçbir şekilde yöneticilik yapmamış birini başkan seçtiklerini ifade ederek, ''Seçimler farklı geçiyor. Bu kadar aday olacağını tahmin etmiyorduk. Seçimde politik oyunlar oldu, onları aşamadık. Çıktık, duruşumuzu sergiledik. Yapmamız gerekeni yaptık. Ciddi oy aldık'' dedi. Arkalarındaki gençlere yol açmak için bulunduklarına değinen Kıran, şunları kaydetti: ''Arkamızdan pırıl pırıl gençler gelecektir. Liderlik, ekibinizi iyi yönetmektir. Galatasaray'da her sene sıkıntılar vardı. Bakalım ne değişecek, onu da göreceğiz. Daha önceki başkanlar da paralıydı, ama saadet olmadı. Ümit ediyorum, çağa ayak uyduran bir yönde gideriz. Ünal Aysal'ı tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Galatasaray başkanına her zaman saygımız var. Daha önce nasıl Adnan Polat'a saygı ve sevgi gösterdiysek, yarın da Ünal Aysal'a saygı ve sevgimizi göstereceğiz.'' -MEHMET HELVACI- Başkan adayı Mehmet Helvacı ise seçimi bir Galatasaraylının kazandığını vurgulayarak, ''Benim için seçimin kaybedildiğini düşünmek doğru değil. Aradaki farkın önemi yok. Önemli olarak tercihin ne olduğudur. Galatasaraylılar açısından bu tercih Ünal Aysal olarak gerçekleşti. Biz de buna saygı göstereceğiz, yapacak bir şey yok'' dedi. Galatasaray'ın bir başkana ihtiyacı olması halinde yeniden aday olabileceğini dile getiren Mehmet Helvacı, ''Galatasaray'ın bir başkana ihtiyacı olursa, ben de aynı şartlarda yapabileceğimi düşünürsem yine aday olurum. Ama bu tabloda Galatasaray'ın yüksek oranla seçilmiş bir başkanı var. Dolayısıyla bugün için bir başkan adayına ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum'' diye konuştu. Helvacı, Galatasaray'da hiçbir zaman muhalefet yapmadığını dile getirerek, şunları kaydetti: ''Hep doğruları söyledim. Galatasaray'ın doğrularına itibar etmeyenler, Galatasaray'a muhalefet etmişlerdir. Benim söylediklerimin hepsi doğruydu. Ben Galatasaray'da doğruları söylemeye devam edeceğim. Bütün söylediğim doğrular şu anda Galatasaray'ın kubbesinde asılı duruyor. Hiç kimse o doğruları görmezden gelemez.''