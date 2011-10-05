-Kiralık elektrikli otomobile ilgi PARİS - 05.10.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'te başlatılan kiralık elektrikli otomobil uygulaması büyük ilgiyle karşılandı. Deneme aşamasında, ilk etapta ''Bluecar'' (mavi araba) adıyla 66 kiralık elektrikli aracı trafiğe çıkaran Paris Belediyesi, deneme aşamasının ardından 5 Aralık'ta 250, 2012 yılı sonuna kadarsa 33 farklı istasyonda 2 bin elektrikli kiralık otomobili hizmete sunmayı planlıyor. Kiralık otomobil servisi 24 saat hizmet verecek. Mavi araba ismi verilen araçlar için ayda 12 avro abonman ücreti ödenmesi gerekirken, kullanıcılar ilk yarım saat için 5 avro kira bedeli ödemek zorunda kalacak. Araçlar, tek şarjla 250 kilometre mesafe kat edebiliyor. Bu özel araçla en fazla 130 kilometre hız yapılabiliyor. Belediye, 3 yıldır kiralık bisiklet ve yeni başlayan kiralık elektrikli otomobil uygulamalarıyla, başkentteki hava kirliliğinin düşürülmesini hedefliyor.