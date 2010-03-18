'Kiralık katiller bile ‘öldürecektik’ dedi devlet korumadı!'

T24 - Kırıkkale Hacılar Belediye Başkanı MHP’li Memduh Bodur’un öldürülmesinin ardından da ‘koruma’ skandalı çıktı. Başkan valilikten defalarca yakın koruma istedi. Ama cevap gelmedi!





11 Mart’ta işten çıkardığı bir çalışan tarafından öldürüldüğü iddia edilen MHP’li Kırıkkale Hacılar Belediye Başkanı’nın vurulmasının ardından polisiye filmleri aratmayan bir hikaye çıktı. Küçük bir belde olmasına karşın TÜPRAŞ rafinerisi nedeniyle iyi bir gelire sahip olan Hacılar Beldesi’nde uzun zamandır rant kavgası yaşandığı öğrenildi. Beldede daha önce AKP’den belediye başkanı olan Memduh Bodur, 29 Mart öncesinde MHP’ye geçmişti. Ancak rakibi olan AKP Meclis üyesi Erdal Erdoğan’ın ve kardeşinin Bodur’u öldürmeye çalıştığı iddia edildi.





Katilin eli titreyince...



6 Temmuz 2009 tarihinde Jandarma Komutanlığı’na giden Abdurrahman Arslan isimli şahıs, seçimden önce kendisine Bodur’u öldürmesi karşılığında 500 bin TL teklif edildiğini, işi verenlerin “Bodur ölünce Cengiz Erdoğan’ın abisi Erdal Erdoğan yerine geçecek . O yüzden ölmeli” dediğini öne sürdü. Arslan, başta işi kabul ettiğini, ancak Başkan’ı görünce ellerinin titrediğini söyleyip cinayetten vazgeçtiğini anlattı. Arslan’ın itirafından bir gün sonra 7 Temmuz 2009’da Oğuz Gündoğan isimli bir şahıs da Jandarma’ya giderek ifade verdi. Gündoğan da Meclis Üyesi Erdal Erdoğan, kardeşi Cengiz Erdoğan ile Mehmet Çengel isimli bir kişinin seçimlerden önce Bodur’u öldürmesi için kendisine para teklif ettiklerini söyledi. Teklifi kabul etmeyen Gündoğan, Bodur’u arayıp olanları anlattı.





Özel koruma istedi ama...



MHP yetkilileri, bu olayların üzerine uzun zamandır yakın koruma talep eden Bodur’un son olarak 4 Mart’ta Valilik makamına bir yazı göndererek bunu tekrarladığını ancak kendisine bu imkanın verilmediğini söyledi.





MHP’liler Atalay’la görüştü



Bodur’un ölmesiyle, aralarında cinayeti azmettirmekle suçlanan Erdal Erdoğan’ın da bulunduğu 5 kişilik üyesiyle AKP çoğunluğu sağladı. MHP’nin üye sayısı ise 4’te kaldı. Yarın yeni belediye başkanını seçecek olan beldede, AKP’nin çoğunlukta olması endişe yarattı. Olayın kan davasına dönmesinden ve yeni olaylar çıkmasından endişe eden MHP yönetimi önceki gün İçişleri Bakanı Atalay’ı ziyaret etti.





İşten çıkarmadı iznini kullanıyordu



Bodur’u vurmakla suçlanan belediye işçisi Bülent Koyuncu’nun iddia edildiği gibi işten atılmadığı ortaya çıktı. Başkan Bodur’a hakaret, işe geç kalmak ve görev yerinde olmamak nedeniyle daha önce uyarı alan Koyuncu’nun, Bodur hakkında şikayetlerde bulunduğu da belirlendi. Koyuncu’nun Aralık ayında bir dilekçe vererek, “23 Aralık 2009’a kadar birikmiş tüm yıllık izinlerimi kullanmak istiyorum” dediği, böylece 29 Aralık 2009’dan 20 Mart 2010 tarihine kadar izinli sayıldığı ortaya çıktı. Koyuncu’yu azmettiren olup olmadığı da soruşturuluyor.







