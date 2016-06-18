"Kiralık katili, kiralık katile öldürttü"

İstanbul'da babasını öldürdüğünü düşündüğü kişi için 2002 yılında tuttuğu kiralık katili başka iki kişiye öldürttüğü öne sürülen şüpheli yakalandı.

Sabah'ta yer alan habere göre, 1978'de Necati Y. adlı bir kişi Beyoğlu Şişhane'de Muharrem D.'yi öldürdü. İki ismin aileleri arasında husumet başladı. 8 ay cezaevinde yatan Malatyalı Necati Y. ile oğlu O.Y., 30 Eylül 1997'de İstanbul'da çapraz ateşe tutuldu.

Saldırıda O.Y. yaralandı, babası öldü. O.Y. babasının öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Ali D.'yi öldürtmek için sabıkalı Murat A. ile 2002'de anlaştı.

Murat A., Yeşilköy'deki bir otelin önünde Ali D.'yi aynı yıl kurşunladı. Ancak Ali D. saldırıdan yaralı kurtuldu. İnfaz başarılı olmadığı gerekçesiyle parasını ve kendisine vaat edilen daireyi alamayan Murat A. ile kendisini tutan O.Y. arasında husumet başladı.

Murat A., "Başımı derde soktunuz, sözünüzü tutmadınız" diyerek O.Y.'yi bacaklarından vurdu. Daha sonra da "Paramı vermiyorsun. Şimdi ayağına sıktım, sonra kafana sıkacağım" diyerek tehdit etti.

Bu saldırıda sakat kalan O.Y., başka bir kişiyi daha tutarak bu kez önceki kiralık katil Murat A.'yı öldürmesini istedi. Kiralık katil de 2015'te Murat A.'yı Kağıthane'de öldürdü. Murat A. ölmeden saniyeler önce kendisini vuranların isimlerini sağlık personeline söyledi.



Tutuklama itirazı



8 ay önce işlenen Murat A. cinayeti sonrası İstanbul Cinayet Büro Amirliği Ekipleri tüm bulguları titizlikle inceleyip parçaları bir araya getirerek 38 yıllık bir kan davasını çözdü. Soruşturmanın tüm detaylarını ortaya çıkaran dedektifler geçtiğimiz gün operasyonu başlattı.





Başka suçları da var



Azmettirici O.Y. (42) ve 'planlayarak adam öldürmek' suçundan A.Y. (42) ve U.T. (27) gözaltına alındı. Şüpheliler iddiaları reddetti. Şüpheliler delil yetersizliğinden serbest bırakıldı. Ancak karıştıkları çeşitli suçlar nedeniyle 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin Murat A. cinayetinden de tutuklanması için mahkemeye itirazda bulunuldu.