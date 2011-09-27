-Kiralık kasalara rağbet arttı ANKARA (A.A) - 27.09.2011 - Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, vatandaşı altın almaya yöneltirken, bankalardaki kiralık kasalara da rağbeti artırdı. Türkiye'de 'yastık altı' kavramı yerini bankalardaki kiralık kasalara bırakmaya başladı. Hırsızlık veya kapkaç olaylarından çekinen vatandaşlar, kıymetli eşyalarını evde bulundurmak yerine bankalardaki kiralık kasalarda muhafaza ediyorlar. Çeşitli banka yetkililerinden alınan bilgiye göre, kiralık kasa kullanımı son yıllarda artmaya başladı. Bankalardaki kiralık kasaları daha çok kadınlar tercih ediyor. Kasalar, daha çok nişan, sünnet ve düğün törenlerinden sonra ziynet eşyalarının muhafaza edilmesi için kiralanıyor. Bankaların kiralık kasaları büyük, orta ve küçük olmak üzere üç boyutta hizmete sunuluyor. Kasaların, yıllık kiralama ücretlerinin yanı sıra bir de yıllık depozito ücretleri bulunuyor. Kasa ve depozito ücretleri bankadan bankaya değişiyor. Türkiye'de bankalardaki kiralık kasa ücretleri, yıllık 150 liradan başlıyor, 450 liraya kadar çıkıyor. Kasa kiralamak için bankada vadesiz hesap açtırmak yeterli oluyor. Banka yöneticileri, kiralık kasalarda ne sakladığını kesinlikle bilmiyor. Banka yetkilileri, kasa kiralayan kişiye 2 anahtar verildiğini belirterek, şu bilgileri verdiler: ''Bu anahtarlardan biri, sizin vekalet verdiğiniz bir başka kişi tarafından da kullanılabiliyor. Bazen gençler, kasa kirasını paylaşmak için ortak kasa tutuyorlar. Kiralık kasaların yüzde 80'i kadınlar tarafından tercih ediliyor. Kadınlar, özel günlerinde, düğünlerde, nişanlarda gelip kasadan takılarını alıyor ve dönüşte yeniden kasaya koyuyorlar. Günde 3 kez gelip gidenler oluyor. Son yıllarda, altın fiyatlarının yükselmesi ve artan hırsızlık olayları vatandaşları kasa kiralamaya yöneltiyor. Eskiden kasalar genelde tercih edilmezdi şimdi ise artan talep karşısında her müşteriye kasa veremiyoruz. '' Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan alınan bilgiye göre, bankaların kasa kiralama ücretleri şöyle: AKBANK: Kasaların büyük boyu 450, orta boyu 350, küçük boyu ise 1 yıl boyunca 300 liraya kiralanabiliyor. Kiralık kasaların depozito ücreti, tüm boyutlar için 200 lira. DENİZBANK: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) hariç olmak üzere yıllık kira ücretleri büyük boy kasada 250, orta boy kasada 200, küçük boy kasada ise 150 lira olarak belirlenmiş. Ayrıca her kasadan 150 lira depozito ücreti alınıyor. FİNANSBANK: Büyük boy kasanın yıllık kira ücreti 350 lira, depozito ücreti ise 300 lira. Orta boy kasanın yıllık kira ücreti 275, depozitosu 250, küçük boy kasanın ise yıllık kirası ve depozito tutarı 200 lira. Banka, bu ücretlerde BSMV'yi hariç tutuyor. HSCB: Büyük boy kasa 350, orta boy kasa 250, küçük boy kasa da 200 liraya 1 yıl boyunca kiralanabiliyor. Kasaların kira tutarı kadar depozito ücreti alınıyor. INGBANK: BSMV dahil olmak üzere büyük boy kasa yıllık 300, orta boy kasa 250, küçük boy kasa da 200 liraya kiralanabiliyor. Depozito ücretleri, kasa boyutlarına göre 75 lira ile 300 lira arasında değişiyor. ŞEKERBANK: Kiralık kasalardan büyük boy olanlar 250-350 lira, orta boy olanlar 200-250 lira, küçük boy olanlar ise 150-200 lira arasında kiralanıyor. Banka, kendi personeline ve şekerbonus kart sahiplerine yüzde 50 indirim uyguluyor. GARANTİ BANKASI: Büyük boy kasada yıllık kira ücreti 400, orta boy kasada 275, küçük boy kasada ise 225 lira olarak belirlenmiş. Banka, müşterilerden 1 yıllık kasa ücreti kadar depozito alıyor. Depozito, kasa açıldığında müşteriden bir defaya mahsus olmak üzere peşin olarak tahsil ediliyor. Kasa kapandığı zaman alınan tutar iade ediliyor. Tüm kasa ücretlerinde ise BSMV hariç tutuluyor. HALKBANK: Büyük ve orta boy kasaların yıllık kira ücreti 200, küçük boy kasaların ise yıllık kira ücreti 150 lira olarak hizmete sunuluyor. Kasaların yıllık kira ücreti kadar depozito alınıyor. İŞBANKASI: BSMV hariç olmak üzere büyük boy kasaların yıllık kira ücreti 400, orta boy kasaların 275, küçük boy kasaların da 225 lira. Depozito ücreti tüm kasalar için 150 lira. VAKIFLAR BANKASI: Büyük boy kiralık kasa ücreti 400, orta boy kiralık kasa ücreti 250, küçük boy kiralık kasa ücreti 200 lira olarak belirlenmiş. Depozito ücretleri ise tüm kasalarda 200 lira. Ücretlerde BSMV hariç tutuluyor. ZİRAAT BANKASI: Büyük boy kasalar 250, orta boy kasalar 200, küçük boy kasalar ise 150 lira verilerek 1 yıl boyunca kiralanabiliyor. Bankanın ayrıca sunduğu özel kasa fiyatı ise 300 lira. Depozito ücretleri, BSMV dahil 1 yıllık kira ücreti kadar alınıyor. YAPI VE KREDİ BANKASI: Kasalardan büyük boy olanlar 400, orta boy olanlar 300, küçük boy olanlar 225 liraya kiralanıyor. Depozito ücreti yıllık tüm kasalarda 225 lira olarak belirlenmiş. Fiyatlarda BSMV hariç tutulmuş.