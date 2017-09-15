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Kiralık kasada 1 dolar saklayan FETÖ mensuplarına operasyon: 40 gözaltı

Haber: Yüksel KOÇ/İstanbul, (DHA)- İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bank Asya'da kiraladıkları kasalarda 1 dolar saklayan 50 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiği, bu kişilerden 45'inin gözaltına

15 Eylül 2017 22:10

Haber: Yüksel KOÇ/İstanbul, (DHA)- İSTANBUL Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bank Asya\'da kiraladıkları kasalarda 1 dolar saklayan 50 kişi hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildiği, bu kişilerden 45\'inin gözaltına alındığını belirtildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle: “Cumhuriyet Başsavcılığımız Örgüt, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY örgüt üyeliği ve bu örgüte finansman sağlama suçlarına yönelik soruşturma kapsamında Bank Asya A.Ş.\'de kiralık kasa bulundurdukları ve bu kasalarda 1 dolar gizledikleri tespit edilen 50 şüpheli hakkında 15.09.2017 tarihinde yakalanmalarına yönelik operasyon başlatılmıştır. Başsavcılığımızca şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiş ve Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'nden alınan arama ve el koyma kararı doğrultusunda şüphelilerin adreslerinde arama yapılmıştır. Gözaltına alınan 40 kişiden 15\'i İstanbul ili sınırları içinde, 25\'i ise il dışında gözaltına alınmış olup diğer şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar ve soruşturma titizlikle devam etmektedir\" 
 

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