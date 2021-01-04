Oto kiralama sektörünün trafik cezaları konusunda beklediği düzenleme yapıldı. Daha önce işletmelerin sorumlu tutulduğu kiralık araçlarda kural ihlalinden doğan cezalar, artık kiralayan adına düzenlenecek.

Dünya gazetesinden Aysel Yücel’in haberine göre, 25 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’, motorlu taşıtların tescil plakalarına düzenlenen trafik idari para cezaları yönünden önemli bir değişiklik getirdi. Buna göre; halihazırda trafik kural ihlali yapan kiralık araçların tescil plakasına - yani aracın sahibi olan araç kiralama şirketine – uygulanan cezai işlemlerin, trafik kural ihlalini yapan aracın ihlal tarihinde kiralandığının Kiralık Araç Bildirim Sistemi’nden (KABİS) tespit edilmesi halinde, artık doğrudan aracın kiracısına uygulanacak. KABİS’in Jandarma Asayiş Bilgilendirme Sistemi (JABİS) ile entegrasyonu sağlanacak.

Sürücüsü tespit edilemeyen araçların tescil plakalarına düzenlenen trafik idari para cezaları oto kiralama şirketlerine yazılıyordu.