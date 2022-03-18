Kiralar bir yılda yüzde 84 arttı: İstanbul’daki artış enflasyonun iki katından fazla

Şubatta yıllık ortalama kira artışı ülke genelinde yüzde 84,2 olurken büyükşehirlerdeki kira artış hızları farklılık gösterdi.
En yüksek yıllık kira artışının görüldüğü iller Antalya (yüzde 122), İstanbul (yüzde 112,3), Ankara (yüzde 106,7), Mersin (yüzde 98,2) ve Kocaeli’ydi (yüzde 88,1).
En düşük kira artışının görüldüğü illerse Denizli (yüzde 35,8), Trabzon (yüzde 34,5), Van (yüzde 33,6), Mardin (yüzde 31,6) ve Kahramanmaraş (yüzde 20).
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şubatta yıllık enflasyon yüzde 54,4’e çıkmıştı.