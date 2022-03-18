Kiralar bir yılda yüzde 84 arttı: İstanbul’daki artış enflasyonun iki katından fazla

Şubat itibariyle yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 112,3, Ankara’da yüzde 106,7, İzmir’de yüzde 74 olarak kaydedildi. Ülke genelindeki artış yüzde 84,2.

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) emlak sitesi sahibinden.com verilerine dayanarak hazırladığı kiralık konut piyasası araştırmasında mart raporu yayımlandı.

Kiralık konut ilan metrekare fiyatı 30 TL oldu

Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı şubatta yüzde 84,2’yi buldu. Böylece ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatı 30 TL’ye yükseldi.

Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul’da 49 TL, Ankara’da 24 TL, İzmir’deyse 30 TL’ye çıktı.

Kiralık konut piyasasında canlılık göstergesi kabul edilen ‘kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı’ geçen aya göre ülke genelinde ve İstanbul’da artarken Ankara ve İzmir’de düştü.