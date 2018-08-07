Kiraladığı spor otomobille hız yapan turiste 250 bin TL'den fazla trafik cezası

Dubai'de bir İngiliz turist, kiraladığı son model bir spor araçla yaptığı hız nedeniyle dört saatten kısa bir süre içinde 250 bin TL'den fazla trafik cezası aldı.

Adı açıklanmayan turiste, gece geç saatlerde kentin en kalabalık yollarından birinde hız limitini onlarca kez geçtiği için, 175 bin dirhem (47.600 ABD Doları, 251 bin TL) trafik cezası kesildiği belirtildi.

The National gazetesinin haberine göre İngiliz turist, Şeyh Zayed Caddesi'ndeki tüm hız kameralarına yakalandı ve bir noktada saatte 240 kilometre hız yaptı.

Cezayı galeri ödeyebilir

Lamborghini Huracán modeli aracı kiralayan oto galerisinin sahibi gazeteye yaptığı açıklamada, sürücünün garanti olarak pasaportunu kendilerine verdiğini söyledi. Galerinin sahibi, cezayı kendileri ödemek zorunda kalabileceklerinden henüz aracı geri almadıklarını belirtti.

Galerinin ortağı Faris Muhammed İkbal, "Araç bağlanırsa bu cezayı ödeyemeyiz. Araba hala turistte, kaldığı otelin otoparkında ve geri almaya da çalışmayacağım. Sonra cezayı kim ödeyecek? Tabii ki biz ödememeliyiz, hata onun ve bu parayı o ödemeli" dedi. Dubai yasalarına göre trafik cezaları ruhsattaki isme kesiliyor.

Yani söz konusu turist teoride cezayı ödemeden ülkeden ayrılabilir, ancak pasaportu galeride olduğu için bunu yapması zor.

İkbal "İngiliz Büyükelçiliği'ne gidip, pasaportunu kaybettiğini söyleyebilir, yenisini alıp ülkeden ayrılabilir. Bu pasaportu uzun süre tutamam" diye konuştu.