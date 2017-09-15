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Kiraladığı otomobilde boğularak öldürüldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde, 22 yaşındaki Şükrü Mert Ersoy, kiraladığı otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu

15 Eylül 2017 14:45

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde, 22 yaşındaki Şükrü Mert Ersoy, kiraladığı otomobilin arka koltuğunda ölü bulundu. Ersoy\'un boğazı sıkılıp boğularak  öldürüldüğü tespit edildi.
Serik İlçesi Kadriye Mahallesi\'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, saat 03.00 sıralarında 268 Sokak\'ta Acısu Nehri kenarında 35 VYA 72 plakalı park halindeki otomobili camları açık olduğu için kontrol etmek istedi. Aracın arka koltuğunda hareketsiz yatan bir kişi fark eden polis, 112 Acil Sağlık Merkezi\'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalede araçtaki erkeğin öldüğünü tespit etti.
Polis, ölen kişinin Muratpaşa İlçesi\'nde oturan Şükrü Mert Ersoy olduğunu belirledi. Mert Şükrü Ersoy\'un, otomobili dün Antalya\'dan kiraladığı tespit edildi. Ersoy\'un cesedi incelemelerden sonra ambulansla Serik Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Burada savcı tarafından yapılan ilk otopside Ersoy\'un boğazı sıkılıp boğularak öldürüldüğü belirlendi. Mert Şükrü Ersoy\'un cenazesi  otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu\'na gönderildi.

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