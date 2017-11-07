Kiraladığı evde uyuşturucu satarken yakalandı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da kiraladığı evde uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen Erdoğan B. polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi\'nde tutulan bir bekar evinde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbarı üzerine evi takibe aldı. Polis, evden çıkan 2 şüpheliyi durdurup üzerinde arama yaptı. Şüphelilerde 2 paket bonzai ele geçirildi. Eve yapılan baskında da evi kiraladığı iddia edilen 44 yaşındaki Erdoğan B., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli Erdoğan B.\'nin üstünde ve evde yapılan aramada ise 1 paket bonzai ve esrarlı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan Erdoğan B., polisteki işlemlerinin ardından \'uyuşturucu ticareti\' suçundan adliyeye sevk edildi.



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