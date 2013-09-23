Kuzey Irak'ta seçimi Barzani kazandı

Kuzey Irak'ta önceki gün düzenlenen genel seçimler, resmi olmayan sonuçlara göre Mesud Barzani önderliğindeki Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin zaferiyle noktalandı. Muhalif Goran Hareketi ise, yüzde 22'yle oylarını artırarak ikinci parti oldu.

Kuzey Irak Meclisi'ndeki 111 sandalyenin yeni sahiplerinin belirlendiği seçime 31 siyasi parti ve grup katıldı.

Kuzey Irak’ta cumartesi günü yapılan ve 3 milyona yakın seçmenin oy kullandığı Bölgesel Kürt Parlamentosu seçimlerinde Mesud Barzani liderliğindeki Irak Kürdistan Demokrat Partisi’nin (IKDP) ilk sonuçlara göre %50’nin üstünde oy aldığı belirtiliyor.

Tedavisi ülke dışında sürdürülen Celal Talabani’nin liderliğindeki Kürdistan Yurtsever Birliği’nin (KYB) üçüncü sıraya düştüğü görüldü. KYB’den ayrılıp partileşen Goran Hareketi’nin ikinci sıraya yükselerek Talabani’nin partisini geçmesi dikkat çekti.

Uzun süredir Almanya'da tedavi gören Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği seçimde hüsran yaşadı. Yüzde 21 oy alan KYB üçüncü sırada kaldı.

Bu iki partiye muhalif konumdaki Goran Hareketi ise, büyük sıçrama yaparak yüzde 22 oy aldı ve seçimlerde ikinci sırayı aldı.